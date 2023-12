Gesuchter Stier „Urlando“ gefunden

Am Freitagvormittag sah ein Spaziergänger den Pustertaler Sprinzen in einem Waldstück in der Nähe von Podler (Bezirk Oberwart) rund sechs Kilometer von seinem Stall entfernt. Seit mehr als einer Woche war der Stier der Familie Bendekovics aus Mönchmeierhof abgängig – mehr dazu in Stier abgängig: Wo ist Urlando?.

Sechs Kilometer entfernt wurde Urlando wieder entdeckt

Verschreckt, aber gesund

Der Spaziergänger kontaktierte daraufhin Bekannte, die wiederum die Besitzer von Urlando kennen. Gemeinsam mit einer Tierärztin, die den Stier betäubte, konnte Urlando eingefangen werden. „Dem Stier geht es gut, er ist nur etwas verschreckt und befindet sich nun wieder in seinem Stall in Mönchmeierhof“, so Martha Bendekovics.