Friedenslicht im Burgenland angekommen

Seit neun Jahren bringen nun schon die Seepfadfinder aus Neusiedl am See das Friedenslicht zu uns ins Burgenland. Heuer hat Leo Höttinger das Licht aus Linz geholt. Er wurde von Fahnenträger Oliver Faber begleitet. „Ich bin sehr glücklich, weil es auch eine große Ehre ist. Ich habe auf der Reise sehr gut aufgepasst, damit das Licht nicht ausgeht“, so Leo Höttinger. Mit dem Zug ging es von Neusiedl aus für die beiden Pfadfinder über Wien nach Linz in den Mariendom, wo das Licht offiziell übergeben wurde.

ORF

Vor 37 Jahren wurde das Friedenslicht zum ersten Mal mit einer AUA-Maschine aus Bethlehem nach Österreich geholt. Das Burgenland war schon damals beteiligt. Trotz aller Krisen auf dieser Welt findet die kleine Flamme alle Jahre wieder ihren Weg in die heimischen Laternen.

Termine Friedenslicht 2022:

Freitag, 22.12.:

9.30 – 10.30 Uhr: Oberpullendorf, Hauptplatz

13.00-14.00 Uhr: Oberwart, vor dem Rathaus

16.00-17.00 Uhr: Jennersdorf, vor der Pfarrkirche

Samstag, 23.12.:

10.00-11.00 Uhr: Güssing, Hauptplatz

13.00-14.00 Uhr: Stadtschlaining, Hauptplatz

17.00-18.00 Uhr: Neusiedl am See, Adventdorf am See

Sonntag, 24.12.: