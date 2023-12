Frauen-Fußball-Akademie engagiert Hornsteinerin

Rosner war zuletzt schon im Nachwuchsbereich bei Rapid und der Vienna tätig. Sie ist 29 Jahre alt. Die Frauen-Akademie gilt als Vorzeigeprojekt im österreichischen Fußball. Ein Großteil der Spielerinnen des Frauennationalteams wurde dort ausgebildet. Aktuell ist eine Burgenländerin aktive Spielerin in St. Pölten. Alina Kerschbaumer aus Oberschützen (Bezirk Oberwart) ist auch bereits Unter17-Nationalteam-Spielerin.

ÖFB/Adina Hamidovic

Das wohl größte und bekannteste Talent aus dem Burgenland ist Valentna Mädl. Die 17-jährige aus Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ist aktuell aber verletzt und steht damit auch nicht ihrem Klub SKN St. Pölten am Mittwoch im Champions League Spiel gegen Slavia Prag zur Verfügung. Für St. Pölten geht es um den ersten Sieg in der Champions League Gruppenphase und wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die K.o.-Phase.