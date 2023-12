Politik

BLRH kritisiert fehlende Inspektionen bei Brücken

Der burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) übt in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht Kritik an der Erhaltung der bestehenden Brücken durch das Land. Dieses habe die Brücken teilweise nicht in den erforderlichen Intervallen inspiziert.