Stier abgängig: Wo ist Urlando?

Bauer Markus Bendekovics aus Mönchmeierhof (Bez. Oberwart) sucht nach Urlando wie nach einem seltenen Diamanten. „Zuerst habe ich ihn alleine gesucht, aber als ich seine Spur verloren habe, habe ich die Polizei eingeschaltet. Aber bis jetzt keine Spur“, sagt Bendekovics verzweifelt. Der Bauer wird bei seiner Suche von Jägern aus der Umgebung unterstützt. Von Urlando gibt es leider nur ein Foto. „Es wird sicher versucht, das Tier einzufangen. Wenn das nicht gelingt, dann ist das letzte Mittel, den Tierarzt zu verständigen, der ein Narkosegewehr hat. Wir vereinbaren immer, dass wenn einer den Stier sieht, gleich die anderen zu informieren, damit wir einen größeren Raum sichten können“, erklärt Bezirksjägermeister Siegfried Fleischhacker.

ORF

Besonderer Zuchtstier

Urlando ist nicht irgendein Stierkalb. Es ist ein Pustertaler Sprinzen aus Obdach in der Steiermark. Die Rasse gehört zu den bedrohten Rinderrassen. Bendekovics hat bereits einige solcher Tiere in seinem Stall. Urlando sollte sein neuer Zuchtstier werden. „Es ist für mich schon ein Schaden, denn 1.600 Euro ist nicht gerade wenig für so einen kleinen Stier, aber für diese Rasse typisch“, so der Bauer.

Die Hoffnung, dass Urlando noch gefunden wird, schwindet von Tag zu Tag. Die Jägerschaft setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ist das der Fall, sollte sofort die Polizei verständigt werden. „Eventuell auch schauen, in welche Richtung er gelaufen ist. Zum Tier hingehen würde ich nicht, weil man nicht weiß, wie das Tier reagiert“, so Fleischhacker. Wie viele Kilometer Urlando bereits zurückgelegt hat, ist ungewiss. Die Pustertaler Sprinzen gelten als robust und genügsam.