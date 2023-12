Eisenstadt: 2024 ohne neue Schulden

ÖVP, SPÖ und Grüne haben am Montag im Eisenstädter Rathaus zur Ankündigung des Budgetbeschlusses eine gemeinsame Pressekonferenz im Rathaus gegeben. Das sei ein sehr gutes Zeichen an die Bevölkerung von Eisenstadt, dass man eine so breite, gemeinsame Vorgangsweise für das Budget finden konnte, sagte Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Die Zeiten seien nicht einfach und würden gerade für Kommunen, für Städte und Gemeinden, noch schwieriger werden, so Steiner.

SPÖ und Grüne stimmen Budget zu

Die ÖVP hat im Gemeinderat die absolute Mehrheit und könnte das Budget alleine beschließen. SPÖ und Grüne stimmen aber zu. Man habe jene Themen, die der SPÖ ein Anliegen gewesen seien, gut besprechen können und sie würden sich auch im Budget wiederfinden, so Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak. Es gebe eine Handschlagqualität und es sei erfreulich, wenn man doch ein paar Ideen einbringen könne, die Eisenstadt lebenswerter machen würden, so Grünen-Klubobfrau Anja Haider-Walnner.

ORF/Spieß

Eisenstadt investiert im Jahr 2024 beispielsweise in den angekündigten Neubau einer Volksschule und eines Kindergartens, in Kanal und Straßenbau und in Jugendzentren. Dafür sind rund 5,9 Millionen Euro vorgesehen. Die wichtigste Einnahmequelle ist laut Finanzstadtrat Michael Freismuth (ÖVP) die Kommunalsteuer mit 14,2 Millionen Euro. Der Schuldenstand habe sich mit aktuell 28,6 Millionen Euro deutlich verbessert. Das Budget sei ausgeglichen.

Keine Gebührenerhöhungen für Stadtbevölkerung

Eisenstadt sei finanzstark, so Bürgermeister Steiner. Es werde keine Gebührenerhöhung für die rund 16.000 Eisenstädterinnen und Eisenstädter geben, was Freizeiteinrichtungen oder beispielsweise den Stadtbus betrifft. Die Stadt bezahlt auch Heizkostenzuschüsse weiter. Die Ausgaben im Sozialbereich steigen in Eisenstadt so wie in anderen Gemeinden, so Steiner.

Reformbedarf ortete der Eisenstädter Bürgermeister bei der Landesumlage. Das ist jener Teil des Gemeindenanteils am Finanzausgleich, der Gemeinden vorab vom Land abgezogen wird. Der Abzug erfolge nach der jeweiligen Finanzkraft der Gemeinde, so der Bürgermeister. Man berücksichtige Kommunalsteuer und anderer Steuern, aber nicht andere Einnahmen. Einnahmen durch Windkraftanlagen in finanzstarken Gemeinden beispielsweise gehören nicht dazu. Es sei ein veraltetes System, so Steiner. Er war auch bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich mit dabei.

Keine Zustimmung von FPÖ

Der Voranschlag 2024 sei „visionslos, perspektivlos und verantwortungslos“, sagt FPÖ-Stadtparteiobmann und Ersatzgemeinderat Bernhard Skaumal in einer Aussendung. Da der Voranschlag zwar rechnerisch korrekt aber „politisch vollkommen unambitioniert“ sei, könne die FPÖ nicht ihre Zustimmung erteilen, so Skaumal.