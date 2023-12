Gemeindeübergreifendes Streetwork

Koordiniert wird das Projekt „Offene Jugendarbeit“ vom SOS-Kinderdorf Pinkafeld. Dort wurde in einem Gebäude hinter dem Rathaus ein Jugendraum eingerichtet. Er ist Dienstag und Freitag jeweils nachmittags geöffnet. Dort können Kinder und Jugendliche einander zwanglos treffen, Tischfussball, Billard und Tischtennis spielen. Ein dreiköpfiges Betreuerteam steht mit Rat und Tat zur Seite.

Grundsätzlich sind alle willkommen

Man will aber nicht nur Jugendliche ansprechen, die gröbere Probleme haben. Grundsätzlich seien alle willkommen, betonte der Leiter des SOS-Kinderdorfes, Marek Zeliska. „Selbstverständlich kommen immer mehr Jugendliche, die nicht bei einem Verein dabei sind. Jene, die Fußballspielen oder bei der Feuerwehr dabei sind, haben eine Struktur. Es gibt aber einige Jugendliche, die nicht in einem Verein integriert sind – und das ist auch unsere Zielgruppe“, so Zeliska.

Der Jugendbetreuer Rene Wagner ist zum Teil im Jugendraum tätig. In seiner restlichen Dienstzeit ist er als Streetworker unterwegs und spricht auf den Straßen und Plätzen in Oberwart Jugendliche an. Er stellt sich vor, bietet Hilfestellung bei Problemen an, informiert über Veranstaltungen.

„Problemfälle wird es immer geben“

Verhaltensauffällige Jugendliche seien derzeit in Oberwart kaum unterwegs, sagt Rene Wagner. „Problemfälle wird es immer geben. Ich sage auch immer dazu, dass wir nicht die Polizei sind. Wir sind unterwegs, und ich merke, dass es sich deutlich verbessert hat, wenn die Jugendlichen einen Ansprechpartner oder eine Möglichkeit haben, ihre Freizeit in irgendeiner Form auch auszuüben. Es geht auch darum, wo dabei zu sein, ohne dass es finanzielle Hintergründe dazu braucht“, sagte Wagner. Geht alles nach Plan, wird im nächsten Jahr auch in Oberwart ein Jugendraum eingerichtet.