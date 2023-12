Kaiser zieht durchwachsene Bilanz nach Handball-WM

Frankreich, Angola und Sonntagabend Slowenien sind den Österreicherinnen in der Hauptrunde zu stark. „Wir wollten im letzten Spiel noch einmal zeigen, was wir eigentlich draufhaben. Wir haben zwar das größte Ziel geschafft und die Hauptrunde erreicht. Aber leider haben wir dieses kleine Nebenziel, in der Hauptrunde auch Punkte zu holen, nicht geschafft“, zeigte sich Kaiser direkt nach dem Slowenien-Spiel enttäuscht.

Erfolgserlebnisse in Vorrunde

Die einzigen beiden Siege feierte das ÖHB-Team in der Vorrunde, gegen Südkorea und Grönland. „Wir haben leider nur zwei Spiele gehabt, wo wir wirklich gut gespielt haben. Die anderen Spiele waren nur phasenweise das, was wir wirklich können“, so Stefanie Kaiser, die in fünf von sechs WM-Partien zum Einsatz kam und dabei drei Tore beisteuerte.

Als Nächstes stehen für die 31-Jährige ein paar freie Tage an, ehe es zurück nach Deutschland geht, wo Stefanie Kaiser am 27. Dezember wieder mit ihrem Klub HSG Blomberg-Lippe in der Bundesliga im Einsatz ist.

Heim-Europameisterschaft 2024

Das nächste Handball-Großereignis steht aber bereits vor der Tür – und zwar ein ganz Besonderes für das rot-weiß-rote Team. Ende des kommenden Jahres findet die Frauen Handball Europameisterschaft in Ungarn, der Schweiz und in Österreich statt. „Die Heim-Euro ist irgendwie die ganze Zeit präsent und wenn man daran denkt, dann kribbelt es natürlich sehr“, zeigt sich die Neudörflerin vorfreudig. Für Stefanie Kaiser wäre die Heim-EM die erste Europameisterschaft ihrer Karriere.