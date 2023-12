Teuerung sorgt für abgespecktes Weihnachten

Der Handelsverband geht bei Weihnachtsgeschenken heuer von einem Minus von neun Prozent pro Kopf aus. Im Burgenland geben 82 Prozent an, verstärkt aufs Geld zu schauen. Laut der Studie leiden acht von zehn Haushalten in Österreich weiter unter der anhaltenden Teuerung. Knapp 370.000 Haushalte können ihre Fixkosten nicht mehr decken.

APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Im Konsumbereich sei der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln für fast zwei Drittel immer noch am stärksten spürbar, heißt es in der Studie. Dafür gebe es seit einigen Monaten wieder günstigere Strom- und Gastarife, dieses Potenzial müsse ausgeschöpft werden, so Martin Spona, Finanzexperte und Geschäftsführer von „durchblicker“. Das heißt, dass man gut damit beraten ist, wenn man Preise vergleicht und bei Bedarf den Gas- bzw. Stromanbieter wechselt.