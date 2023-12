Goldmünzen als gefragte Anlagemöglichkeit

Anleger investieren gerne in Edelmetallmünzen – zum Beispiel in den Wiener Philharmoniker in Gold. Vor allem in Krisenzeiten erhoffen sich viele von Gold Stabilität. Auch die Münze Österreich will am großen Kuchen des Weihnachtsgeschäfts mitnaschen. Zum Thema Weihnachten und Neujahr gibt es spezielle Sammlermünzen wie etwa die 20-Euro-Silbermünze „Schneeflocke“ im Programm.

Die Produkte seien mittlerweile sehr gefragte Geschenke. „Denn viele Leute schenken gerne Produkte, die einen bleibenden Wert haben, die eine bleibende Erinnerung sind. Und ich sag immer, Gold behält immer seinen Wert: Unsere Blumenmünzen verwelken nicht, unsere Schneeflockenmünze, die schmilzt nicht“ sagt Bernhard Urban von der Münze Austria.

Gold als erhoffter sicherer Hafen

Auch für Anleger sind Edelmetall-Produkte der Münze Austria interessant. Denn vor allem in Krisenzeiten hoffen viele, mit der Investition in Gold in einem sicheren Hafen zu sein. Davon habe auch die Münze Austria in den vergangenen Jahren profitiert.

„Also wir haben natürlich gemerkt aufgrund der geopolitischen Krisen der letzten Jahre und Monate, dass Gold einfach ein sehr gefragtes Edelmetall ist für Absicherung von Werten. Das heißt, wir hatten in dieser Zeit eine sehr, sehr hohe Nachfrage“, so Urban. Derzeit ist der Goldankauf allerdings teuer. Am vergangenen Montag hat der Goldpreis ein Rekordhoch erreicht. Das freut wohl alle, die schon länger in Gold investiert haben.

Seit Jahresbeginn hat es laut Urban etwa beim Wiener Philharmoniker in Gold einen beachtlichen Wertzuwachs gegeben. „All jene die in wiener Philharmoniker in Gold, in Goldbarren oder auch in andere Münzen wie Dukaten, Kronen, Gulden oder auch in andere Sammlerstücke investiert haben, haben seit Jahresbeginn ungefähr einen Wertzuwachs von zehn Prozent realisiern können, was ja ein schöner Wert ist“, so Urban.