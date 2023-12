Verkehr laut VCÖ Hauptverursacher von CO2

Darüberhinaus ist der Verkehr für mehr als dreimal soviel CO2-Ausstoß verantwortlich wie Industrie und Landwirtschaft. Die starke Zunahme des Lkw- und Autoverkehrs in den vergangenen 30 Jahren spiegle sich auch in der burgenländischen Klimabilanz wider, heißt es vom VCÖ. So war der CO2-Ausstoß des Verkehrs zuletzt um rund 70 Prozent höher als im Jahr 1990.

Allerdings gebe es seit Anfang der 2000er einen positiven Trend. Gegenüber dem Jahr 2005 ist der CO2-Ausstoß demnach um 84.000 Tonnen gesunken. Dieser Trend müsse nun allerdings mit mehr Tempo fortgesetzt werden, fordert der VCÖ. Durch viele Klimaschutzmaßnahmen in der Mobilität könne nicht nur CO2 vermieden, sondern auch Geld gespart werden. Wer etwa verstärkt auf das Fahrrad setze, spare das Geld für Treibstoff und vermeide den CO2-Ausstoß. Ist man dennoch mit dem Auto unterwegs, könne man auch laut VCÖ durch ein geringeres Tempo CO2 und Spritkosten sparen.