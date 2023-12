Asylwerber-Grundversorung: Land kritisiert Bund

Vorgelegt wurde der Vorschlag den Landesflüchtlingsreferenten bei einer Sitzung am Donnerstag nicht, wie aus dem der APA vorliegenden Protokoll der Unterredung hervorgeht. Aus einigen Bundesländern kam allerdings bereits Kritik am Bund – mehr dazu in news.ORF.at.

Kritik von Winkler und Fürst

Laut SPÖ soll der Bund den Ländern Asylwerber zuweisen und Quartiere schaffen können. Die Kosten dafür sollen die Länder übernehmen. Für Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) ist das inakzeptabel. Das werde man so nicht hinnehmen, so Winkler.

Kritik am neuen Modell zur Grundversorgung von Asylwerbern kam auch von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. Der Bund wolle Verantwortung auf die Bundesländer abwälzen und sie mit Kosten belasten, so Fürst. Er warf Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) neuerlich vor, für hohe Asylzahlen verantwortlich zu sein.

FPÖ sieht sich bestätigt

Auch die burgenländische FPÖ kritisierte die Vorgehensweise des Bundes. Der vorliegende Entwurf bestätige ihn in der Ansicht, dass die türkis-grüne Bundesregierung in Sachen Migration ausschließlich Fehlentscheidungen treffe, sagte FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.

ÖVP sieht den Ball nun bei der SPÖ

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz zeigte sich zufrieden damit, dass die Bundesländer nun Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten verpflichten können. „Anstatt ständig den Innenminister zu kritisieren, hat die SPÖ nun ein Werkzeug in der Hand, um tätig zu werden“, meinte Sagartz in Richtung Landesregierung.