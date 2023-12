„Kulturgutscheine“: Initiative wird verlängert

Die „Kulturgutscheine“ gibt es mit der Verlängerung das vierte Jahr. Konzipiert waren sie 2020 als Unterstützung für Künstlerinnen und Künstler während der Pandemie. Das Land subventioniert die Gutscheine zu einem Viertel, damit werden die Kunstwerke für Käuferinnen und Käufer günstiger. Das Modell trage auch in schwierigen Zeiten zu guten Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur bei und werde daher beibehalten, so Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

100.000 Euro für das nächste Jahr

Die Landesregierung stellt für 2024 für die Aktion 100.000 Euro als indirekte Kulturförderung zur Verfügung. Mit diesem Finanzierungsanteil können insgesamt 400.000 Euro in die burgenländische Kulturlandschaft investiert werden, heißt es. Seit Beginn der Aktion sind Kunstwerke im Wert von 1,7 Millionen Euro verkauft worden.

Verkauf soll vereinfacht werden

2024 werden die Kulturgutscheine mit QR-Codes versehen, es wird eine Kulturgutschein-Datenbank sowie ein internes Kassensystem eingerichtet, um den Verkauf zu vereinfachen. Einzelne Personen können die Gutscheine ab Jänner bis zu einem Maximalwert von 2.000 Euro kaufen. Erhältlich sind die Gutscheine entweder im Landhaus, in den Verkaufsstellen der Bezirkshauptmannschaften, in den Kulturzentren Eisenstadt, Oberschützen und Mattersburg oder im Internet in einem eigenen Onlineshop.