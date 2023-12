Gewaltambulanzen: Burgenland bei Modellregion dabei

Die Ambulanzen sollen rund um die Uhr, jeden Tag des Jahres, geöffnet sein. Das sei freilich auch eine logistische Herausforderung, so Justizministerin Alma Zadic (Grüne) – mehr dazu in news.ORF.at. Es sei völlig unverständlich, dass beim Thema Gewaltschutzambulanzen seit Monaten nur Maßnahmen angekündigt worden seien, bisher aber nicht umgesetzt wurde, hieß es in einer Reaktion von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Bundesländer fordern Runden Tisch

Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Bundesländer nicht in die Planung eingebunden werden. „Wir fordern so schnell wie möglich einen Runden Tisch zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern", so Eisenkopf gemeinsam mit Wiens Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál, der Tiroler Landesrätin Eva Pawlata, der Kärntner Landesrätin Sara Schaar und der Niederösterreichischen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.