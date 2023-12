Freiwillig im Dienst für die Umwelt

Im Burgenland kann man das freiwillige Umweltjahr im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, in der Biologischen Station Illmitz und an der FH Burgenland am Standort Pinkafeld absolvieren. Die gesetzliche Grundlage dafür gibt es seit 2012. Die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP ist die Trägerorganisation. Über die Homepage der Plattform können sich Interessierte auch bewerben.

ORF

„Es gibt den Bewerbungszeitraum vom 15. November bis Ende Februar. In diesem Zeitraum kann man sich für bis zu drei Einsatzstellen bewerben. Die Maske schließt dann Ende Februar und dann bekommen Bewerberinnen die Kontaktdaten von den Einsatzstellen und sie müssen sich dann dort selbstständig bewerben“, erklärt Magdalena Müller, Ausbildungsbegleiterin bei JUMP.

Heuer bereits 100 Anmeldungen

Heuer gab es für das Umweltjahr österreichweit bereits rund 100 Anmeldungen. Es haben mehr Männer als Frauen daran Interesse, denn das Umweltjahr kann als Zivildienst-Ersatz angerechnet werden. Ansonsten dient es auch dazu, erste berufliche Erfahrungen zu sammeln und in Natur- und Umweltschutzberufe hineinzuschnuppern. Es gebe begleitend dazu auch einen Lehrgang. „Das ist ein Hochschullehrgang mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsentwicklung, Umweltbildung, Medienkompetenz und man kann sich den, wenn man den positiv absolviert, auch mit acht ECTS an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik anrechnen lassen“, so Müller.

Sechs bis zwölf Monate im Einsatz

Jugendliche können sich für sechs bis zwölf Monate im freiwilligen Umweltjahr engagieren und bekommen rund 500 Euro Taschengeld, sowie das Klimaticket gratis. Drei Jugendliche, die derzeit im Burgenland das freiwillige Umweltjahr im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel machen, sind der 20-jährige Fabian Heckenast aus Illmitz sowie der 19-jährige Tobias Kirschner und die 18-jährige Klara Beck, beide aus Gols. Seit September gehören sie zum Nationalpark-Team.

Sie habe nach der Matura nicht gewusst, was sie studieren soll. Durch ihre Mutter, die im Nationalpark einen Ranger-Kurs mache, sei sie auf die Idee gekommen, das Umweltjahr zu machen, erzählt Klara Beck. Sie und ihre beiden Kollegen werden voll eingesetzt und dürfen in alle Bereiche hineinschnuppern. Beck kann sich vorstellen, künftig im Naturbereich tätig zu sein, Fabian Heckenast eher nicht – er ist Softwareentwickler – und Tobias Kirschner will erst herausfinden, wo es beruflich hingehen soll.