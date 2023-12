Stephan Sharma bei Klimakonferenz in Dubai

Die UNO-Klimakonferenz in Dubai ist eine Veranstaltung der Superlative. Rund 90.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 200 Staaten sind dabei. Auf politischer Ebene geht es um nichts weniger als die Rettung des Weltklimas und die Frage, ob es einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas geben kann, oder ob nur die Emissionen bei der Verbrennung fossiler Energieträger reduziert werden sollen. Um diese Fragen wird heftig gerungen.

ORF

Sharma: „Werden Tempo erhöhen müssen“

Es geht aber auch um Technik und Wirtschaft. Wie bei einer großen Messe gibt es eine ganze Reihe von Informationsveranstaltungen. Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie, ist wegen der neuen Technologien, im Bereich erneuerbare Energie, in Dubai. Mit den Windparks und großen Photovoltaikanlagen gehört die Burgenland Energie in Österreich zu den Vorreitern bei der Produktion von Ökostrom. Die Burgenland Energie aber auch das Burgenland will bis 2030 klimaneutral sein. Man sei führend im Energiebereich, so Sharma, aber, und das habe sich bei der Weltklimakonferenz gezeigt, man werde das Tempo erhöhen müssen, um diese Rolle halten zu können.

Stephan Sharma im Gespräch mit Hannes Auer

Sharma optimistisch für Klimaneutralität

Ziel der Burgenland Energie sei es, aus fossilen Energieträgern auszusteigen. 40 Prozent des Energiebedarfs im Burgenland werden aktuell noch über Öl und Gas gedeckt – vor allem im Wärme- und Mobilitätsbereich. „Genau diese Bereiche gehen wir als Unternehmen jetzt konsequent an, damit wir bis 2030 wirklich klimaneutral sind“, so Sharma.

Gefragt wieso er so optimistisch sei, dass das Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu reduzieren, zu erreichen wäre, sagte Sharma: „Ich bin deswegen optimistisch, weil wir alles selbst in der Hand haben. Wir haben zum einen die Energieressourcen Wind und Sonne, auf die wir auch im Burgenland setzen und auf die auch andere Länder setzen. Zum anderen haben wir mittlerweile, das darf man nicht vergessen, Technologien um Wind und Sonne zu nutzen, und das dann auch speicherfähig zu machen. Wind, Sonne, Speicher und Wasserstoff sind die vier Bereiche, wie wir auch gerade hier bei der Weltklimakonferenz gesehen haben, auf die die Länder setzen und das Tempo, in dem diese Veränderung gerade vor sich geht ist gigantisch. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel hier investiert wird, wie viel Innovation hier passiert. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir diese Veränderung, die notwendig ist, auch gemeinsam schaffen werden“, so Sharma im Burgenland-heute-Interview mit Hannes Auer.

Sharma: „Öl- und Gasländer nicht unterschätzen“

Laut Sharma solle man die Öl- und Gasländer nicht unterschätzen. „Den Eindruck, den ich mir hier verschafft habe, zeigt, dass gerade diese Länder ein sehr hohes Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien und bei Innovationen, im Bereich der grünen Technologien, haben. Das heißt, wir werden darauf achten müssen, dass wir dieses Tempo mitgehen können. Denn diese Länder haben dieses Kapital, um diese Transformation durchzuführen.“