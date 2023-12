Maske in Spitälern und bei Ärzten wieder empfohlen

In der vergangenen Woche hat die Österreichische Gesundheitskasse im Burgenland 8.891 Krankenstandsmeldungen verzeichnet. 3.508 davon gehen auf grippale Infekte, Covid-19 und vereinzelt auch auf echte Grippe-Fälle zurück. Aus diesem Grund ist die FFP2-Maske vor allem in den Gesundheitseinrichtungen jetzt wieder ein Thema – auch wenn es keine Maskenpflicht gibt. „Es ist so, dass ich mich nur den Empfehlungen des Gesundheitsministers anschließen kann, in Ordinationen oder auch in Krankenhäusern freiwillig FFP2-Masken zu tragen – ganz speziell dann, wenn man Infektionssymptome hat, beziehungsweise wenn man zu Risikopatienten gehört“, so Ärztekammer-Vizepräsident Michael Schriefl.

Unterschiedlicher Umgang bei Ärzten

Die Ärztinnen und Ärzte im Burgenland gehen mit der derzeitigen Lage unterschiedlich um. Manche bitten ihre Patientinnen und Patienten mit Erkältungssymptomen die Ordination nur mit Maske zu betreten, andere machen eigene Infektionsordinationszeiten oder bieten Termine an.

Auch in den burgenländischen Krankenhäusern gibt es keine generelle Maskenpflicht, sondern die Bitte, Masken zu tragen – vor allem bei Besuchen in Bereichen, wie der Onkologie oder auf der Intensivstation. Wenn Patientinnen und Patienten Symptome zeigen, werden sie auf das Coronavirus getestet. Mit Stand Sonntag waren 68 CoV-Patienten in den Landeskrankenhäusern, allerdings sei keiner von ihnen wegen der Infektion ins Krankenhaus gekommen, heißt es von der Gesundheit Burgenland. Das Rote Kreuz Burgenland hat an alle Mitarbeitenden mit Patientenkontakten, beziehungsweise an die, die sich in einer Gesundheits- und Pflegeeinrichtung aufhalten, eine dringende Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske ausgesprochen, um Infektionen vorzubeugen.