Verstärkte Polizeikontrollen im Advent

Die Heimfahrt kann rund um Weihnachten zum Alptraum werden – vor allem, wenn man davor ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Speziell im Burgenland scheint die Versuchung besonders groß zu sein, denn im Vorjahr war bei 99 von insgesamt 846 Unfällen im burgenländischen Straßenverkehr Alkohol im Spiel. Nirgendwo sonst in Österreich ist dieser Anteil so hoch. „Die Unfallzahlen sind gestiegen in den letzten Jahren, im letzten Jahr sogar gravierend. Und zwar hatten wir die schlechteste Alkohol-Unfall-Bilanz der letzten 30 Jahre“, so Sabine Kaulich vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Viele Alko-Unfälle im Bezirk Oberwart und Neusiedl

Besonders viele Fälle gibt es in den Bezirken Neusiedl am See und Oberwart. Dass man gerade im Burgenland mit diesem Problem zu kämpfen hat, könnte mit vielen Gemeinden und Ortsteilen zu tun haben. Es könnte aber auch ein Nebeneffekt des florierenden Weintourismus sein. Nicht ohne Grund warnt das Land ausgerechnet in einem Weingut vor Alkohol am Steuer. „Jetzt wissen wir auch, dass wir ein Land des Weines sind und wir natürlich stolz auf unsere Weine sind. Aber wir sind nicht stolz auf die Verkehrsbilanz und die Statistiken, die das Burgenland aufweist“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

"Uns ist auch bewusst, dass wir da mit einem alkoholischen Produkt arbeiten. Das heißt auch, dass wir eine große Verantwortung haben, den Leuten zu zeigen: „Trinkts ein Achtel, trinkts zwei Achtel, aber bitte fahrt’s danach nicht mit dem Auto“, so Weintourismus-Obmann Herbert Oschep.

Mitfahrgelegenheiten und Öffis nutzen

Stattdessen wird dazu aufgerufen, vermehrt auf Öffis und Mitfahrgelegenheiten zurückzugreifen. „Frohe Weihnachten hat man sicherlich auch nicht, wenn einem der Führerschein abgenommen wird. Frohe Weihnachten hat man auch nicht, wenn man in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht. Unsere sehr simple Botschaft lautet: ‚Alkohol und Autofahren geht gar nicht‘“, so ARBÖ-Präsident Peter Rezar.

„Auch wir haben das festgestellt und haben natürlich unsere Kontrollen auf diesem Segment verstärkt“, so Andreas Stipsits von der Landesverkehrsabteilung. Auch heuer will die Polizei rund um Weihnachten wieder verstärkt kontrollieren und die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss in Grenzen halten.