Wintereinbruch ermöglicht Eisweinlese

Rund 20 Winzer aus den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Eisenstadt-Umgebung haben für Montagfrüh die Eisweinlese angemeldet. Das bedeutet, dass sie bei finsterer Nacht in die klirrende Kälte hinaus in den Weingarten müssen. Dass auch tatsächlich Eiswein gelesen wird, kontrollieren Kellerei-Inspektoren des Landwirtschaftsministeriums. "Das Gesetz schreibt vor, dass das Lesegut im gefrorenen Zustand geerntet und verarbeitet werden muss, so Kellerei-Inspektor Werner Thell. Dadurch entstehen dickflüssige, natursüße Weine.

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Warme Nächte Problem für Eiswein

Von der Menge her sind Eisweine im Burgenland eher unbedeutend. Die außergewöhnlichen Produktionsbedingungen machen sie aber zu einer Besonderheit. Die Ernte der vergangenen Nacht ist laut Thell erfreulich. „Wir haben leider die Situation, dass es immer wärmer wird. Wir sehen, dass speziell beim Eiswein, die Nächte, die geeignet sind für die Eisweinproduktion, immer weniger werden. Deshalb sind wir besonders froh heuer noch im alten Jahr die entsprechenden Temperaturen erreichen zu können und nicht wie im letzten Jahr bis Ende Jänner oder Februar warten zu müssen, da ist das Lesegut dann oft auch nicht mehr entsprechend“, so Thell. Von der Qualität des heurigen Jahrgangs können sich Eiswein-Freunde ab Frühjahr 2024 überzeugen.