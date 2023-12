ÖVP Burgenland zu Arbeitsbesuch in Ungarn

„Ungarn ist unser direkter Nachbar und wir teilen nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern auch aktuelle Herausforderungen“, so ÖVP-Obmann und EU-Mandatar Sagartz in einer Aussendung. Daher sei es ihm ein besonderes Anliegen, die Gesprächskanäle offenzuhalten und die guten Kontakte für das Burgenland zu nutzen, so Sagartz.

Neusiedler See und Schlepperkriminalität

Sagartz wurde von ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und Bürgermeistern aus der Region rund um den Neusiedler See begleitet. Beim gemeinsamen Treffen mit Kanzleramtsminister Gergely Gulyas lag der Fokus der Gespräche daher auf der aktuellen Situation des Sees. Der Neusiedler See sei für die Umwelt, aber auch für den Tourismus von enormer Bedeutung. Sowohl Österreich als auch Ungarn hätten hier ein starkes Interesse, dass der See auch in Zukunft erhalten bleibe, erklärte Sagartz. Er hob auch die Partnerschaft zwischen Ungarn und Österreich bei der Bekämpfung der Schlepperkriminalität hervor.