Kaiser fixiert mit Österreich Aufstieg

Die Österreicherinnen wurden ihrer Favoritenrolle gegen den Außenseiter gerecht und zeigten sich über weite Strecken des Spiels dominant. Das schlug sich am Ende auch im Ergebnis nieder. 43:23 der Endstand, zu dem auch die Neudörfler Kreisläuferin Kaiser einen Treffer beisteuerte. „Das Spiel war weniger intensiv als die letzten beiden gegen Norwegen und Südkorea. An die spezielle Spielweise der Grönländerinnen mussten wir uns aber erst gewöhnen. Wir sind sehr glücklich, dass wir im Endeffekt so hoch gewonnen haben“, so Kaiser nach dem Spiel.

Starke Gegner in der Hauptrunde

Mit dem Aufstieg haben Österreichs Handballerinnen ihr anvisiertes Turnier-Ziel bereits erreicht. In der Hauptrunde wäre nun alles andere als das Ausscheiden angesichts der starken Konkurrenz eine Überraschung. „Die wollen wir aber auch ärgern. Dass wir mit großen Nationen mithalten können, haben wir schon bewiesen. Wir wollen alles reinwerfen und den ein oder anderen Punkt mitnehmen“, so Kaiser.

Drei Spiele stehen in der Hauptrunde auf dem Programm, das erste davon am Mittwoch. Frankreich und Slowenien stehen als Gegner bereits fest, der dritte Gegner wird am Montag zwischen Angola und Island ermittelt. In der Sechsergruppe dabei sind mit Norwegen und Südkorea auch zwei ÖHB-Gruppengegner aus der Vorrunde, auf die die Österreicherinnen allerdings nicht mehr treffen werden. Die besten zwei Teams in der Sechsergruppe steigen in die Finalrunde auf.