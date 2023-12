„Showtime“ in Kittsee

Bereits die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeisterten das Publikum in Kittsee mit unglaublich viel Energie, Haltung und Rhythmik – egal ob bei den Paarformationen oder bei den Gruppentänzen. Auf dem Parkett zeigten alle, dass sie Rock’n’Roll im Blut haben. Rund 200 Tänzerinnen und Tänzer gingen ins Rennen um Pokale beim Cupbewerb und um den österreichischen Meistertitel der Miniformationen.

Impressionen von den Tanzmeisterschaften

„Heimspiel“ für „Hot Rock Dancers“

Lokalmatador war der Pannonische Boogie- und Rock’n’Roll-Club „Hot Rock Dancers“ aus Parndorf, der mittlerweile an die 80 Mitglieder hat. Die Kinder hätten zwei- bis dreimal in der Woche Trainig und seien wirklich fleißig dabei, so Obfrau Maria Pfaller. Es sei eine sehr schöne Dynamik im Verein und die Kinder würden sich unterstützen und gegenseitig anfeuern.

Was die Jungen begeistert, ist Rock’n’Roll, der mit der Zeit geht. Es habe sich so viel getan, es habe sich in der Musik viel geändert, es sei viel moderner geworden und in den Bewegungen sei viel Hip-Hop und Jazzdance drinnen, erklärte der Präsident des „Rock’n’Roll Tanzsportverband Österreich“, Peter Turcik.