Wintermagie beim ersten „Klangzauber“

Der Auftakt für den „ORF Burgenland Klangzauber“ hätte stimmungsvoller nicht sein können: Der traditionelle Adventmarkt im Schloss Kobersdorf zeigte sich in einer perfekten Winterkulisse mit Schnee und Sonnenschein.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF/Silvia Freudensprung-Schöll ORF/Silvia Freudensprung-Schöll ORF/Ursula Hofmeister ORF/Corina Kaufmann ORF/Silvia Freudensprung-Schöll ORF/Corina Kaufmann ORF/Silvia Freudensprung-Schöll ORF/Silvia Freudensprung-Schöll ORF/Silvia Freudensprung-Schöll ORF/Silvia Freudensprung-Schöll

Am Sonntagnachmittag präsentierte Radio Burgenland den „Klangzauber“ mit Live-Einstiegen in das Radio-Programm. Vor Ort konnten Besucherinnen und Besucher eine Spende für „Licht ins Dunkel“ in einen Musikwunsch verwandeln. Stargäste in Kobersdorf waren Joesi Prokopetz und Chris Steger.

Auftritt von Chris Steger

Am kommenden Freitag, dem 8. Dezember, macht der „ORF Burgenland Klangzauber“ dann auf Schloss Tabor Station – mehr dazu in Adventmarkt-Klangzauber mit Austropop-Stars.