Aus für Gunners im Basketball-Cup

Die erste von zwei Titelchancen in dieser Saison ist vertan. Nach der Liga-Niederlage Anfang November zog Oberwart auch im zweiten Saisonduell mit Graz den Kürzeren und verpasste den Einzug ins Cup-Halbfinale. Bis zur Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, zu diesem Zeitpunkt führten die Gunners noch mit zwei Punkten. Die Viertel drei und vier gingen dann klar an die Grazer. Mit dem Endstand 79:94 war es eine deutliche Niederlage für Oberwart. Das konnten auch Neuzugang Munis Tutu und Kris Monroe mit jeweils 21 Punkten nicht verhindern. Die beiden waren die besten Werfer der Gunners an diesem Abend.

Leitner beklagte mangelnde Konzentration

Die Grazer hätten verdient gewonnen, den Gunners habe es an Konzentration und an Willen, sich auf das Spiel zu fokussieren, gemangelt, bilanzierte Gunners-Trainer Horst Leitner. Für die Gunners ist das Cup-Abenteuer damit heuer im Viertelfinale zu Ende, in der Liga hinkt man ebenfalls hinterher und liegt derzeit auf Rang neun. Im Halbfinale des „Basketball Austria Cup“ stehen neben den Grazern die Traiskirchen Lions, die Flyers Wels und die Klosterneuburg Dukes.