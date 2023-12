Volksgruppen-Sprachen und Toleranz fördern

Der neue Ausbildungsschwerpunkt am „Franz Liszt“-Gymnasium in Oberpullendorf kann in der ersten und zweiten Klasse besucht werden. Der Fokus liegt auf den im Burgenland lebenden Volksgruppen. Das spiegelt auch der Name „mi4mi“ wider. „Mi“ stehe für „wir“ auf Kroatisch und Ungarisch, „4mi“ für „für mich“ auf Hianzisch, erklärte der Direktor des Gymnasiums, Markus Neuhold. Es sei ein breites Angebot mit zentralen sprachlichen Elementen, aber auch weiteren Benefits für Schülerinnen und Schüler.

ORF

Toleranz und interkulturelles Miteinander

Neben dem Kennenlernen der Volksgruppensprachen, ohne Druck von Schularbeiten, geht es im neuen Bildungsangebot auch um die Stärkung der eigenen Persönlichkeit und der burgenländischen Identität. Toleranz und interkulturelles Miteinander soll gefördert werden. Es sei wichtig, den Kindern die Volksgruppensprachen, die Teil der burgenländischen Kultur und Identität seien, mitzugeben, betonte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Angebot für alle Kinder

Im neuen Bildungsangebot sollen auch verstärkt digitale Medien zum Einsatz kommen und es sind Exkursionen im Bezirk geplant. Der Schulzweig „mi4mi“ ist offen für alle interessierten Kinder, auch für jene, die keinen Bezug zur Volksgruppe haben. Es sei wirklich an der Zeit, hier alle Kinder miteinzubeziehen, damit alle die Möglichkeit hätten, die Volksgruppensprachen zu erlernen und weiterzuentwickeln, betonte Karin Vukman-Artner von der Bildungsdirektion: „Das wird aus meiner Sicht auch die Zukunft sein.“