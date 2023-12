Schlagkräftiger Baumeister

Der 52-jährige Weltmeister brachte aus Portugal nach seinem Finalsieg gegen den Deutschen Mike Höfer aber nicht nur seinen Pokal, sondern auch so einige Blessuren mit nach Hause: „Ellbogen, Rippen, Oberschenkel und vor allem mehr der Knöchel und das rechte Schienbein ist ziemlich lädiert“. Doch da nichts gebrochen ist, trainiert der schlagkräftige Baumeister bereits wieder im Eisenstädter Kampfsportcenter.

Erster WM-Titel schon nach zwei Jahren

Mit dem Kickboxen begann der dreifache Familienvater erst vor acht Jahren, damals war er 44. Kickbox-Trainer Rainer Gerdenitsch entdeckte Dvornikovich. David habe an der Bar einen Milchshake getrunken und er habe sich gedacht: „Bist Du narrisch, das ist ein Herr, mit dem könnte man was machen“, erinnerte sich Gerdenitsch. Er habe David dann zum Training eingeladen und dieser habe nach anfänglichem Zögern zugestimmt. „Dann hat er gleich Blut geleckt“, so der Trainer.

Schon zwei Jahre später wurde Dvornikovich erstmals Weltmeister in der Masterclass der Über-40-Jährigen und setzte sich als mehrfacher Staatsmeister in der Allgmeinen Klasse auch gegen deutlich jüngere Gegner durch. „Ich sag’ immer, Talent kann man nicht verhindern. Der macht einfach alles richtig und mit solchen Leuten kann man halt einfach arbeiten“, meinte Gerdenitsch. David sei wirklich ein Ausnahmetalent.

Außergewöhnliche Karriere mit Ablaufdatum

Doch Talent erspart harte Arbeit nicht: Auch wenn er in den vergangenen drei Jahren das Training ein bisschen reduziert habe, weil der Körper immer längere Erholungsphasen brauche, so trainiere er doch immer vier- bis fünfmal in der Woche, erzählte Dvornikovich. Dennoch hat seine außergewöhnliche Karriere ein Ablaufdatum, der Verband erlaubt die Wettkampf-Teilnahme nur bis zum Alter von 54 Jahren. „Ich versuche, das letzte Jahr einfach zu genießen. Ich möchte bei Wettkämpfen mitmachen, wo ich noch nie dabei war“, so der Baumeister.