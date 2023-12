Burgenländer bei Geschenkekauf traditionell

Vier von zehn Burgenländerinnen und Burgenländern erklärten, an ihrem Einkaufsverhalten für das heurige Weihnachtsfest wahrscheinlich nichts ändern zu wollen. Nur jeder Fünfte will heuer mehr auf das Geld achten. Fast ebenso viele gaben an, im heurigen Jahr voraussichtlich weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben.

Ein Drittel will regional kaufen

Für die heimische Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor, dass rund ein Drittel der Befragten, die Weihnachtseinkäufe in Geschäften in der Umgebung durchführen will. Am häufigsten landen im Burgenland Gutscheine unter dem Christbaum. 43 Prozent der Befragten wollen diese heuer verschenken. Auf Platz zwei landen mit 40 Prozent Spielwaren. Ein Drittel möchte Bekleidung oder Textilien verschenken, die heuer scheinbar beliebter sind als in den Vorjahren. Zurückgefallen ist demgegenüber das klassische Bargeld-Geschenk im Kuvert: Es landet hinter Kosmetika und Büchern heuer nur auf Platz sechs.