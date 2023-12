Arbeitslosigkeit steigt weiterhin an

7.280 Menschen waren im Burgenland Ende November beim AMS als arbeitslos gemeldet, 1.812 waren in Schulungen. Bei Männern stieg die Arbeitslosigkeit stärker an als bei Frauen. Auch in der Gruppe der Unter-25-Jährigen gibt es mehr Arbeitslose, bei den Über-50-Jährigen sind es dagegen um 1,6 Prozent weniger. Bei Langzeitarbeitslosen gibt es einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um zwölf Prozent.

Die meisten Arbeitslosen im Handel

Betrachtet man die einzelnen Branchen gibt es im Handel die meisten Arbeitslosen, gefolgt vom Tourismus, der Warenherstellung und der Bauwirtschaft. Im Burgenland gibt es auch deutliche regionale Unterschiede: Am stärksten angestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen mit circa elf Prozent in Stegersbach und Oberwart. Am stärksten abgenommen hat die Zahl der Arbeitslosen mit mehr als sechs Prozent im Bezirk Oberpullendorf.

Leichtes Beschäftigtenplus prognostiziert

Die Zahl der offenen Stellen, sowie der offenen Lehrstellen ist zurückgegangen. Auf 122 Lehrstellen kommen aktuell 107 Lehrstellensuchende. Bei der Zahl der Beschäftigten rechnet das AMS Burgenland mit einem leichten Anstieg: nämlich um plus 1.000 Personen auf 113.000 Beschäftigte.