KlimaTicket: Geld zurück bei Verspätungen

Mit Bus und Bahn vom Burgenland aus quer durch Österreich fahren: Möglich macht das seit zwei Jahren das KlimaTicket, das sich im Burgenland offenbar großer Beliebtheit erfreut. Im Oktober waren im Burgenland 6.454 Personen im Besitz eines KlimaTickets Österreich. Viel größer ist die Nachfrage aber beim regionalen Ticket, das im Burgenland, in Niederösterreich und teilweise in Wien gültig ist. Im Dezember 2022 waren im Burgenland 41.058 Personen im Besitz eines KlimaTickets Regional.

Ohne Anmeldung keine Entschädigung

Doch auch ein KlimaTicket schützt Pendlerinnen und Pendler nicht vor Verspätungen. Wer ein Ticket besitzt, hat aber die Möglichkeit, Geld zurückzubekommen. Grundsätzlich gebe es natürlich einen Anspruch auf Ersatzzahlungen bei Verspätungen, auch mit KlimaTicket, allerdings nicht für einzelne Zugfahrten. „Es wurde ein pauschaler Pünktlichkeitsgrad festgelegt. Wenn dieser nicht erfüllt ist, dann wird am Ende der Gültigkeitsdauer vom KlimaTicket ein Pauschalbetrag überwiesen“, so Georg Loderbauer von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte.

APA/BMK/CAJETAN PERWEIN

Um eine Entschädigung zu erhalten, müssen Besitzerinnen und Besitzer eines KlimaTickets Österreich eine Einwilligung erteilen. Diese Einwilligung kann direkt im KlimaTicket-Kundenkonto auf der Website des KlimaTickets unter „Meine Karten“ erfolgen. Dieser Schritt entfällt für Besitzerinnen und Besitzer des KlimaTickets Regional. Sowohl beim regionalen als auch beim österreichweiten KlimaTicket muss aber bei der ÖBB eine Anmeldung mittels Kartennummer und Passwort durchgeführt werden.

Vier Euro und zwölf Cent Entschädigung

Um herauszufinden, wie hoch die Entschädigung ist, die einem zusteht, kann man auf der Seite der ÖBB eine Pünktlichkeitsabfrage durchführen. Eine Entschädigung gibt es nur, wenn die Pünktlichkeit in einem Monat unter einer gewissen Prozentzahl lag. Beim KlimaTicket regional ist diese Grenze bei 95 Prozent, beim KlimaTicket Österreich bei 93 Prozent.

Von November 2022 bis Oktober 2023 wurde beispielsweise im Falle des KlimaTickets Österreich dieser Pünktlichkeitsgrad nur in einem Monat unterschritten, was eine Entschädigung für ein Jahr in Höhe von 4,20 Euro bedeutet. Im Falle des KlimaTickets Regional wurde im gleichen Zeitraum vier Mal die Grenze unterschritten, was eine Entschädigung in Höhe von 16,48 Euro ausmacht. Das Geld werde nach Ende der Gültigkeitsdauer automatisch der Besitzerin oder dem Besitzer überwiesen, so Loderbauer.