SPÖ kritisiert Kunstförderungen des Bundes

Das Land müsse daher immer öfter einspringen, konkrete Zahlen könne man hier aber derzeit noch nicht nennen, sagte Fürst. Der Bund falle als Partner der Kofinanzierung immer öfter aus. Der SPÖ-Klubobmann appellierte an die zuständige Kunststaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne), in Zeiten der Krisen in diesem Bereich nicht zu sparen, „sondern vielleicht die Mittel, die in der COFAG zur Genüge an Industrielle ausgeschüttet wurden, hier sinnvollerweise für die Kunst- und Kulturschaffenden auszuschütten“. Im Gegensatz zum Bund stehe das Burgenland in Sachen Kultur derzeit in Hochblüte, meinten die beiden SPÖ-Politiker.

FPÖ kritisiert „Jubelmeldungen“

Kritik an der SPÖ-Kulturpolitik im Burgenland kommt von der FPÖ. Der Erfolg, den sich die SPÖ in Sachen Kultur auf die Fahnen schreiben wolle, beruhe einzig und allein auf Jubelmeldungen, die das „System Doskozil“ dem Kulturbetrieb aufzwinge, so FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej.