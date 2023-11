Medikamentenmangel: Pharmaunternehmen beruhigt

Die Apothekerkammer warnt: Die Liefersituation im heurigen Herbst und Winter sei weiterhin nicht gut. So würden Antibiotika-Engpässe andauern. Positiver klingt die aktuelle Einschätzung aus der Pharmaindustrie selbst. Bernhard Wittmann, Geschäftsführer von Sigmapharm in Hornstein und Vizepräsident im Verband der pharmazeutischen Industrie sagt, die Sorge, dass es zu massiven Medikamentenengpässen und -ausfällen kommt, sei unbegründet. „Ich persönlich vertraue weiterhin darauf, dass ausreichende Mengen geliefert werden – von der Industrie geliefert werden, vom Großhandel ausgeliefert werden und in den Apotheken verfügbar sind.“

Produktion wieder nach Europa holen

Einig sind sich die pharmazeutische Industrie und die Apothekerkammer in einem Punkt: Sie sehen ein Problem darin, dass sich Europa bei der Medikamentenproduktion zu einem guten Teil auf globale Zulieferer verlässt. Dies sollte rückgängig gemacht werden, so Bernhard Wittmann. „Wir machen das bei Lebensmitteln. Wir versuchen sehr intensiv, gute, qualitativ hochwertige Lebensmittel in ausreichender Menge in Europa zu produzieren, in Österreich zu produzieren. Ich glaube, es wäre auch eine gute Überlegung, Arzneimittelproduktion nach Europa zurückzuholen und nicht abhängig zu sein, ob Indien und China ausreichende Mengen zur Verfügung stellen.“

ORF

Das Unternehmen Sigmapharm hat seinen Produktionsstandort im Burgenland vor knapp fünf Jahren eröffnet und dort mehr als 20 Millionen Euro investiert. 45 Beschäftigte produzieren in Hornstein unter anderem Nasenspray, Rachenspray und Augentropfen.