Caritas und Püspök bieten „Lernen auf Rädern“ an

Die Caritas Burgenland betreibt in Eisenstadt, Hornstein, Oberwart, Güssing und Neusiedl am See stationäre Lerncafes. Im Bezirk Neusiedl am See kommt nun das „Lernen auf Rädern“ dazu. Mit einem Bus fährt eine Lernbetreuerin nach Frauenkirchen, Illmitz und Andau, um Kindern bei schulischen Aufgaben zu helfen. So könnten auch jene Kinder und Jugendliche erreicht werden, die aus welchen Gründen auch immer in kein stationäres Lerncafe kommen können, sagt Caritas-Direktorin Melanie Balakovics. Das Projekt sei in Österreich einzigartig.

ORF

Mit Bildung Armut bekämpfen

Das Projekt wird finanziell vom burgenländischen Energieunternehmen Püspök unterstützt. Bildung sie für ihn einer der Schlüssel in der Armutsbekämpfung, so Geschäftsführer Lukas Püspök: „Wir müssen schauen, dass wir gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo Teuerung ein Riesen-Thema ist, wo viele Familien ganz andere Sorgen haben, als sich vielleicht auch noch um das Lernen am Nachmittag und den Schulerfolg zu kümmern, dass wir jene Familien auch unterstützen und dass wir Projekte unterstützen, die einen Unterschied machen.“

Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis 15 Jahren und ist kostenlos. Bis jetzt werden 31 Kinder im Seewinkel betreut, freiwillige Helferinnen und Helfer für „Lernen auf Rädern“ werden noch dringend gesucht.