Heimische Christbäume sehr beliebt

Mit der heurigen Qualität der Christbäume sind die heimischen Produzenten zufrieden. Im Sommer hätten die Bäume zwar unter der Trockenheit gelitten, aber das habe sich dann im Herbst wieder geändert, so Sascha Sommer vom Verein Burgenländischer Qualitätschristbaum.

Der Trend geht klar zum regionalen Christbaum, dessen wichtigstes Markenzeichen ist das rot-goldene Mascherl – ein Qualitätssiegel. Einen burgenländischen Christbaum zu kaufen, habe viele Anreize. Er stehe für Qualität und sei wegen der kurzen Transportwege auch ein Beitrag für den Klimaschutz, so Agrarreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

15 bis 30 Euro pro Meter

Die Christbaumproduktion ist im Burgenland mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor geworden. Rund 98.000 Weihnachtsbäume schaffen es pro Jahr in die burgenländischen Wohnzimmer, 80 Prozent davon stammen aus burgenländischer Produktion. An die 50 Betriebe betreiben Christbaumplantagen. „Vor Jahrzehnten sind eigentlich die meisten Christbäume aus dem Ausland nach Österreich gekommen, aus Dänemark und anderen Ländern – über 1.000 Kilometer. Und jetzt haben unsere Christbaumproduzenten auch dank der Beratung es geschafft, dass sie die Selbstversorgung machen. Es werden so viele Christbäume bei uns erzeugt, wie auch in Österreich im Burgenland gekauft werden“, so Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich.

Am ersten Adventwochenende starten viele Händler mit dem Verkauf. Die Preise für heimische Christbäume sind entsprechend der Inflation leicht angestiegen, ein Laufmeter kostet zwischen 15 und 30 Euro.

Damit der geschmückte Christbaum auch möglichst lange schön bleibt, ein paar Tipps von den Profis: Den Baum draußen, möglichst naturnah lagern, keinesfalls in die Sonne stellen. Bevor der Baum ins Haus kommt noch einen Tag in die Garage stellen, damit er sich akklimatisieren kann, einen Wasserständer verwenden und alle zwei Tage Wasser nachfüllen.