Samariterbund als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

Arbeitsbedingungen, Reputation und Zukunftsfitness – diese und weitere Bereiche wurden im Zuge der Studie besonders intensiv beleuchtet. Mit der Auszeichnung werde der hohe soziale und gesellschaftliche Beitrag des Samariterbundes im Burgenland gewürdigt, so Andreas Balog von der Geschäftsführung des Samariterbundes.

Nähe und Nachhaltigkeit

Zurückzuführen sei der Erfolg unter anderem auch auf das Konzept, an den Pflegekompetenzzentren Wohngruppen mit maximal zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern zu schaffen. „Dadurch gibt es auch die Möglichkeit, dass unsere Mitarbeiterinnen sehr eng mit unseren Bewohnerinnen zusammen sind, das sind so wie kleine WGs. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist und dass wir natürlich auch im Weiterbildungsbereich unsere Mitarbeiter unterstützen, damit sie sich auch fachlich weiterentwickeln können“, sagte Balog.

Arbeitsplatzsicherheit, Aufstiegschancen und flexible Arbeitszeitmodelle sind weitere Faktoren. Hinzu kommt ein hohes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. Das äußere sich zum einen in der biologischen und regionalen Versorgung der Bewohner und der Mitarbeiter und auf der anderen Seite setze man auf den Ausbau der PV-Anlagen, wobei man aktuell kurz vor einer strategischen Partnerschaft mit der Burgenland Energie stehe und die Anlagen weiter ausbauen werde. Auch Elektromobilität sei ein Thema, so Balog. Nächstes Jahr sollen im Burgenland etwa fünf Elektroautos angeschafft werden. In Ostösterreich schafft der Samariterbund derzeit rund 270 neue Pflegeplätze – im Burgenland etwa aktuell in Olbendorf und Draßburg.