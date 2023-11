Spendenbereitschaft brachte im Vorjahr Rekord

Trotz der höchsten Inflation seit 50 Jahren spendeten die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2022 mehr gespendet als je zuvor. 1,1 Milliarden Euro wurden für den guten Zweck gegeben – um 200 Millionen Euro mehr als erwartet. Dieses Ergebnis überraschte selbst den Dachverband der Spendenorganisationen.

Burgenland und Niederösterreich am großzügigsten

Ein wesentlicher Faktor für den Spendenrekord war die Ukraine-Nothilfe. Bis zu 200 Millionen Euro wurden allein für humanitäre Zwecke in dem vom Krieg betroffenen Land gespendet. Neben der humanitären Hilfe für die Ukraine waren auch die Kinderhilfe und der Tierschutz hoch im Kurs.

Der Großteil der Spendensumme kommt von Privatpersonen, 71 Prozent spenden aktiv, und zwar durchschnittlich 123 Euro, so das Ergebnis einer Spendenmarktbefragung. Im Bundesländervergleich zeigen sich die Menschen im Burgenland und in Niederösterreich am großzügigsten. Acht von zehn Personen öffnen hier ihre Geldbörsen für den guten Zweck.