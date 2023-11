ÖVP wird Budget 2024 nicht zustimmen

Der ÖVP Landtagsklub tagt am Montag und Dienstag in Parndorf und berät über den Landesvoranschlag. Die ÖVP bleibt bei ihrer bisherigen Kritik an den Landesschulden. Der Landeshauptmann brauche Geld, um seine Prestigeprojekte voranzutreiben, die Landesholding sei alles andere als transparent, so ÖVP-Obmann Christian Sagartz.

Sagartz: „Abzocke der Burgenländer stoppen“

„Das Burgenland braucht dringend einen Richtungswechsel, um diese Geldverschwendung zu beenden, Schulden abzubauen und vor allem die Abzocke der Burgenländerinnen und Burgenländer zu stoppen“, so Sagartz. Die ÖVP ist der Ansicht, dass etliche kostenintensive Projekte in den Landesschulden noch nicht berücksichtigt seien. Und berechnet als Landes-Schuldensumme 1,8 Milliarden Euro inklusive Landesholding. „Anstatt eine Kurskorrektur zu machen, fährt der Herr Landeshauptmann nicht nur offensichtlich gegen die finanzielle Wand, sondern er steigt auch aufs Gas, anstatt zu bremsen.“, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

ORF

Der ÖVP-Parteiobmann sagte, dass sich viele Menschen im Land fragen, ob man sich die Ausgaben leisten könne. Außerdem gebe es finanzielle Belastungen durch die SPÖ Regierung. „Genau deshalb werden die Abgeordneten der ÖVP diesem Budget nicht zustimmen“, sagte Sagartz. Die ÖVP ist die größte Oppositionspartei im Landtag. Die SPÖ kann mit ihrer absoluten Mehrheit das Budget aber alleine beschließen. Die Budgetsitzung des Landtages findet Mitte Dezember statt.

Fürst weist Kritik zurück

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst spricht von Schuldenmärchen der ÖVP. Das Burgenland lege das beste Budget aller Bundesländer vor. "Das lässt sich durch die aktuellen Daten und Fakten auch ganz klar belegen. Dass der ÖVP dies nicht gefällt, ist nachvollziehbar, weil ihr Schuldenmärchen nun endgültig geplatzt ist. Im Schuldenmachen ist die ÖVP mittlerweile Weltmeister, denn vor allem die ÖVP geführten Bundesländer, sowie die Bundesregierung weisen höhere Abgänge als das Burgenland auf“, so SPÖ-Klubobmann Roland Fürst.

Auch FPÖ und Grüne werden Budget nicht zustimmen

Auch FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig hat bereits angekündigt, dem Budget im Landtag nicht zuzustimmen. „Die Freiheitlichen werden diesem in Zahlen gegossenen Unheil nicht zustimmen“, so Petschnig in einer Aussendung. Auch die Grünen werden dem Landesvoranschlag 2024 nicht zustimmen, das sagte Grünen-Klubchefin Regina Petrik gegenüber dem ORF Burgenland.