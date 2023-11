Wirtschaft

KV-Verhandlungen: Handel droht mit Streik

Am Dienstag gehen die Kollektivvertrags-Verhandlungen im Handel in die nächste Runde. Falls keine Einigung erzielt wird, gibt es wohl erste Warnstreiks. Auch im Burgenland könnte es in der für den Handel besonders wichtigen Weihnachtszeit zu Arbeitsniederlegungen kommen, heißt es von der Gewerkschaft GPA.