Erkältungswelle: 8.000 Menschen im Krankenstand

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) meldet einen Anstieg der Krankenstände, vor allem bei grippalen Infekten und Covid-19 – mehr dazu in Erkältungswelle: 110.000 in Krankenstand. Burgenlandweit waren in der Vorwoche mehr als 7.900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krankgemeldet. Davon mussten rund 1.800 aufgrund von grippalen Infekten das Bett hüten. Zehn Menschen sind an Influenza, also an der „echten“ Grippe, erkrankt.

Aufgrund einer Corona-Infektion sind 888 Menschen zuhause geblieben. Hinzu kommen Krankschreibungen bei anderen Krankenkassen. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter rät weiterhin zum Tragen von Masken, um Ansteckungen und Weiterverbreitung zu vermeiden. „Gerade Menschen mit Risikofaktoren sollten das berücksichtigen“, so der Mediziner. Er empfiehlt diesen Personen auch eine Impfung gegen Covid-19 und gegen Influenza.