Elf Millionen Euro für Wasser-Infrastruktur

Die Trinkwasserversorgung sicherstellen und die Wasserinfrastruktur dem Klimawandel anpassen – um diese Ziele zu erreichen, wird viel Geld flüssig gemacht. Die Bundesförderungen lösen im Burgenland Investitionen von fast 29 Millionen Euro aus. Davon ist etwas mehr als die Hälfte für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung reserviert. Größere Projekte werden in den Gemeinden Mattersburg und Podersdorf umgesetzt.

In Podersdorf wird eine Abwasserreinigungsanlage gebaut, in Zillingtal die Kanalisation erneuert. In Großpetersdorf werden Wasserleitungen neu errichtet, in Unterkohlstätten zwei Hochbehälter saniert. Rund zwölf Millionen Euro werden im Burgenland in den Hochwasserschutz investiert. Unter den 83 Projekten ist zum Beispiel der Bau eines Rückhaltebeckens am Marzer Bach in Mattersburg. Dieses Projekt kostet rund 2,8 Millionen Euro. Die Hälfte davon übernimmt das Landwirtschaftsministerium, während Land und Stadtgemeinde jeweils ein Viertel beisteuern.