Hilfsprojekt mit Vanille aus Madagaskar

Der Künstler Andreas Lehner und sein Verein „Vanilla Aid“ wollen mit dem Verkauf der Vanilleschoten aus Madagaskar dem Heimatdorf von Leon Variamanana helfen. Er ist Pfarrer in Kitzladen (Bezirk Oberwart) und war erst vor kurzem mit ehrenamtlichen Helfern in seinem Heimatdorf, wo in mühsamer Kleinarbeit Vanille hergestellt und händisch bestäubt wird.

Vanille aus Madagaskar

Verkaufspreis in Österreich 40 Mal höher

Die Armut sei sehr groß und werde immer größer, weil Überschwemmungen und Stürme die Natur jedes Jahr enorm schädigen würden, so Leon Variamanana. Es gebe kein fließendes Wasser, die Menschen würden das Wasser aus einem Fluss holen. „Es gibt auch keinen Strom, sie leben dort in Hütten aus Holz und Lehm“, so Elisabeth Lehner. Vor zwei Jahren hätten die Bauern 18 Euro pro Kilogramm bekommen. „In Österreich lag der Kilopreis damals bei 720 Euro“, so Andreas Lehner.

Fotostrecke mit 6 Bildern Patrick Hiertz Patrick Hiertz/Elisabeth Lehner Patrick Hiertz/Elisabeth Lehner Patrick Hiertz ORF ORF

Die 700 Euro, die durch den Handel verloren gehen, will der Verein „Vanilla Aid“ den Bauern in Madagaskar zukommen lassen. Die Aktivistinnen und Aktivisten verkaufen die Vanilleschoten aus dem Dorf von Pfarrer Leon auf Bauern- und Weihnachtsmärkten. Acht Gramm kosten zehn Euro, 25 Gramm kosten 25 Euro. Die Konditorei Träger in Pinkafeld verarbeitet die Schoten bereits und hat sogar eine „Madagaskar Torte“ kreiert. Neben der Torte werden in der Konditorei auch die Vanilleschoten verkauft. Das Geld geht direkt an „Vanilla Aid“ bzw. nach Madagaskar. Dort sollen Infrastrukturprojekte, wie beispielsweise Brunnen, finanziert werden.