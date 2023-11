Strohmayer-Dangl auf neuem Trainingskurs

Mit Beginn der Coronaviruspandemie begann gleichzeitig der Aufstieg von Niklas Strohmayer-Dangl. Für den Hürdenspezialisten ging es in den ersten Jahren nur bergauf: Die Rekorde purzelten im Monatstakt, schon bald folgten die ersten Auftritte auf europäischer Ebene und nationale Titel – erst vergangenen Februar räumte Strohmayer-Dangl bei der Staatsmeisterschaft in Linz mit drei Goldmedaillen ab.

ORF

Heuer im Sommer kam der erste Dämpfer. Bei der U23-EM musste der Neufelder aufgrund von Magenproblemen auf den Start verzichten. In den Wochen danach lief es bei ihm bescheiden, und das gab ihm zu denken. „Ich habe einen soliden Saisoneinstieg gehabt, auch über die Hürden. Und danach ist es einfach nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Über die Hürden hat es dann nicht mehr so zusammengepasst – auch rhythmustechnisch und mental“, so Strohmayer-Dangl.

Neue Trainerin und neue Trainingsstätte

Deshalb hieß es raus aus der Komfortzone. Seit einigen Wochen trainiert Niklas Strohmayer-Dangl nicht nur in der Leichtathletikarena in Eisenstadt, sondern auch im Sportzentrum St. Pölten. Er läuft nicht mehr als Einzelkämpfer gegen die Stoppuhr, sondern kann sich im Training mit den Besten messen.

ORF

Außerdem kam es zum Trainerwechsel. Es folgte die Trennung von Rolf Meixner. Ab sofort wird er von Nationaltrainerin Viola Kleiser betreut. Die Umstellung und das neue Training täten ihm gut, so Strohmayer-Dangl. Die Hallensaison nimmt der 21-Jährige heuer nur im Vorbeigehen mit. Der Fokus liegt schon jetzt auf der Qualifikation für die Europameisterschaft, die nächsten Juni in Rom stattfindet.