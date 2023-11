Winterdienst ist einsatzbereit

Von den 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien 250 ausgebildete Einsatzfahrer, das Betreuungsgebiet umfasse 3.700 Fahrstreifenkilometer. Zu den Vorbereitungen gehöre auch das Aufstellen von Schneestangen. Entlang der Landesstraßen wurden heuer 60.000 Schneestangen aufgestellt, gegen Schneeverwehungen wurden Schneezäune errichtet.

Online-Portal für effizienten Einsatz

Zur Anwendung kommt auch ein Online-Einsatzportal, um unter anderem die Streumengen so gering wie möglich zu halten. Alle relevanten Daten wie Wetterprognosen oder Live-Daten der Einsatzfahrten werden in dem Portal zusammengeführt. Dadurch konnten wesentliche Verbesserungen erreicht werden, so Landesrat Dorner. Im Burgenland werde vor allem auf das „präventive Streuen“ mittels Feuchtsalz gesetzt.