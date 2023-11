Burgenland-Gala: Mehr als 100.000 Euro gespendet

Die Burgenland-Gala fand heuer bereits zum zwölften Mal statt, 400 Gäste folgten der Einladung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach Andau. Der Gastgeber selbst konnte nicht dabei sein, weil er wegen einer neuerlichen Stimmband-Operation in Leipzig ist – mehr dazu in Doskozil tritt Spitalsaufenthalt in Leipzig an.

Bei der Gala wurden exakt 106.581 Euro gespendet, davon gehen 91.581 Euro an „Licht ins Dunkel“ und 15.000 Euro an die Burgenländischen Krebshilfe. „Licht ins Dunkel“ unterstützt jährlich an die 400 Projekte.