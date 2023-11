Chronik

Oberwart heuer mit kleinem Christkindlmarkt

Im Burgenland haben schon einige Christkindlmärkte geöffnet – so etwa in Eisenstadt oder Rust. In Oberwart hingegen findet auch heuer kein traditioneller Christkindlmarkt statt, stattdessen gibt es nach einigem Tauziehen eine Schmalspurvariante.