Gewaltbeziehungen: Polizei unterstreicht Rolle als Anlaufstelle

Die Polizei nimmt die UNO-Kampagne zum Anlass, um Frauen einmal mehr zu ermutigen, sich vertrauensvoll an die Exekutive zu wenden. Alleine in diesem Jahr habe die Polizei 315 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, sagt Landespolizeidirektor Martin Huber. Die Polizei sei hier Partner der Hilfesuchenden. In jeder Polizeiinspektion gebe es speziell ausgebildete Beamtinnen und Beamte. Sie haben eine Ausbildung für die Bereiche Mobbing, Stalking oder auch Beweissicherung und können Opfer beraten, was man in derartigen Situationen tun könne, so Huber.

ORF

„Es gibt Lösungsmöglichkeiten“

Der Landespolizeidirektor appellierte daher einmal mehr, dass sich Betroffene unbedingt an die Polizei wenden sollen. „Weil in jeder schwierigen Situation – und solche Frauen und Familien sind in einer schwierigen Situation – gibt es Lösungsmöglichkeiten. Und die Lösung ist nicht Gewalt, sondern die Lösung ist natürlich, darüber zu reden, gemeinsam Lösungen zu finden“, so Huber.

ORF

Symbolische Beflaggung

Bei der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ finden im Burgenland zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen statt – mehr dazu in Aktionsstart für „16 Tage gegen Gewalt“. Als öffentliches Zeichen gegen Gewalt hissten Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf, Landtagspräsident Robert Hergovich (beide SPÖ) und Vertreterinnen des Frauenhauses Burgenland auf dem Balkon des Landhauses in Eisenstadt symbolisch die Flagge „Gewaltfrei Leben“.