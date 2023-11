Grüne: Neue Geschäftsführung gesucht

Vor ziemlich genau drei Jahren wurde Michael Bacher aus Mörbisch am See zum neuen Landesgeschäftsführer der Grünen im Burgenland gewählt. Mit Ende Jänner geht der gebürtige Osttiroler in Bildungskarenz. Daher wurde am Freitag die Landesgeschäftsführung der Grünen im Burgenland ausgeschrieben – online und über die Sozialen Medien. Gemäß den, seit diesem Sommer gültigen, neuen Parteistatuten handelt es sich um eine unbefristete Stelle. Bacher bleibt Gemeinderat in Mörbisch und soll auch in der Landespartei weiter aktiv bleiben, in welcher Funktion ist vorerst offen.

ORF

Weitere Stellen ausgeschrieben

Anja Haider-Wallner, die neue Landessprecherin der Grünen, will die Partei und das Team für das anstehende „Superwahljahr“ vorbereiten. Nächstes Jahr finden EU- und Nationalratswahlen statt, im Jänner 2025 dann die Landtagswahl. Drei Mandate hat sich Haider-Wallner dafür als Ziel gesetzt. Derzeit haben die Grünen zwei Landtagsmandate. Neben einem neuen Landesgeschäftsführer oder einer Geschäftsführerin suchen die Grünen im Burgenland derzeit auch ein Kommunikationstalent für die Landespartei sowie zwei Regionalkoordinatoren oder Koordinatorinnen für das Nord- und Südburgenland.