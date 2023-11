Oberwart plant generelles Tempo-30-Limit

Ein generelles Tempo-30-Limit im Ortsgebiet würde die Lebensqualität in der Stadt erhöhen, glaubt Rosner. Die Stadt wachse und mit ihr auch der Verkehr. Dass nicht die gesamte Bevölkerung in Oberwart mit diesem Tempolimit einverstanden sein wird, ist dem Bürgermeister klar.

„Uns ist bewusst, dass nicht alle applaudieren. Aber ich glaube, dass hier ein Bewusstseinswecken von unserer Seite stattfinden sollte und dementsprechend auch die Bevölkerung aufgeklärt wird, dass es ein Vorteil ist, wenn wir 30 in der Stadt verordnen, weil einfach viele Dinge dafür sprechen“, so Rosner. Er verweist auf einige Gemeinden in der Steiermark, in denen ein generelles Tempo-30-Limit gut funktioniere.

ORF

Rechtliche Voraussetzungen

Nach derzeitiger Rechtslage dürfen Gemeinden nicht eigenständig und nach Belieben Tempolimits einführen. Sie brauchen gute Argumente, die von Sachverständigen bestätigt werden müssen. Der Verkehrsklub Österreich (VCÖ) und der Städtebund plädieren für eine Vereinfachung des Verfahrens. Seien alle Voraussetzungen erfüllt, sei er zuversichtlich, dass ein entsprechender Beschluss im Gemeinderat vielleicht sogar einstimmig erfolgen könnte, so Rosner. Auf Vorrangstraßen, wie der Wiener Straße, würde jedenfalls auch bei einer Umsetzung des Vorhabens weiterhin Tempo 50 gelten.

„Derzeit unübersichtliche Lage“

Schon jetzt dürfe man in Oberwart auf vielen Straßen nur 30 km/h fahren, betont der Bürgermeister. „Ich glaube, bei mehr als der Hälfte der Straßen in Oberwart gibt es bereits 30er-Zonen und einzelne Straßen, wo Tempo 30 verordnet ist. Das heißt, es ist total unübersichtlich, wenn ich durch Oberwart fahre. Mit dieser Verordnung würden wir ganz einfach viel mehr Klarheit im Verkehr schaffen“, so Rosner.

Generelles Tempo 30-Limit in Oberwart? ORF Reporter Norbert Lehner hat sich in Oberwart umgehört, wie die Bürgerinnen und Bürger zu dem Vorhaben des Bürgermeisters stehen.

Zum anvisierten Zeitplan sagte Rosner: „Heuer wird es sich nicht mehr ausgehen. Aber im Lauf des nächsten Jahres sollten wir schauen, dass wir das umsetzen können“. Tempo 30 in Oberwart – ein Vorhaben, über das jedenfalls auch in der Bevölkerung noch viel diskutiert werden wird.