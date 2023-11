SPÖ: Neue Organisationsstruktur im Süden

Ziel sei es, die Bürgerbetreuung zu intensivieren und die Region politisch zu stärken, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Halb ist Bürgermeister von Mühlgraben und Bezirksvorsitzender der SPÖ Jennersdorf. Nun soll er als Regionalmanager auch die Bezirksorganisationen Oberwart, Güssing und Jennersdorf unterstützen.

Doskozil: „Ideale Person“

„Mit Fabio Halb haben wir die ideale Person für die neue Rolle als Regionalmanager gefunden. Ich bin mir sicher, dass er seine Aufgabe mit Engagement erfüllen und seinen Teil zur Stärkung des Südens beitragen wird“, so Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil.

ORF

In den Bezirksgeschäftsstellen Oberwart und Güssing gibt es mit Carmen Krutzler sowie Michaela Riederer außerdem neue Bezirksgeschäftsführerinnen. In Güssing übernahm vor wenigen Tagen Jürgen Dolesch die Position des Bezirksvorsitzenden – mehr dazu in Dolesch neuer SPÖ-Bezirksparteichef in Güssing. Diese hatte 26 Jahre lang die frühere Landtagspräsidentin Dunst inne.