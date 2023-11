Wirtschaft

Güssing: Neuer Plan für PV-Anlage

Die viel diskutierte Photovoltaik-Freiflächenanlage in Güssing wird eine Agri-PV-Anlage. Es besteht also die Möglichkeit die Fläche weiter landwirtschaftlich zu nutzen. Burgenland Energie-Sprecher Jürgen Schwarz bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Baubeginn ist Anfang nächsten Jahres.