Aktionsstart für „16 Tage gegen Gewalt“

Im Eingangsbereich der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt stehen 25 Paar Damenschuhe – jedes Paar steht für eine Frau, die im Jahr 2023 in Österreich ermordet wurde. Diese symbolträchtige Aktion ist Teil einer breiteren Initiative, um das Bewusstsein für Femizide und Gewalt gegen Frauen zu schärfen.

Prävention und Bewusstseinsbildung

Femizide werden diese Morde an Frauen genannt. Täter ist zumeist der Partner, der eine Trennung nicht hinnehmen will. Im Burgenland ist 2023 eine Frau umgebracht worden. In Nickelsdorf wurde im August eine Mutter von ihrem Sohn ermordet – mehr dazu in Doppelmord und Suizid in Nickelsdorf. „Es geht viel um Vorbeugung, Bewusstseinsarbeit, das Thema Gewalt ist vor allem für Frauen allgegenwärtig“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Diese Gewalt kommt in den besten Familien vor. Claudia Maier, die Gleichstellungsbeauftragte der FH Burgenland hat sie am eigenen Leib erlebt: „Ich bin gut ausgebildet, komme aus einem guten Haushalt, hab ein hohes Einkommen und ich bin Betroffene von psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt. Ich hab mir eingeredet, es ist nicht so schlimm. Es steckt ganz tief in uns drinnen, dass wir nicht darüber reden dürfen“, so Maier. In den kommenden 16 Tagen soll intensiv darüber geredet werden. Am Freitag wird etwa vom Landhaus in Eisenstadt eine Flagge gehisst. Sie soll als deutliches Symbol gegen Gewalt an Frauen wehen.